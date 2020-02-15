На Гаити из-за пожара в приюте погибли 15 детей: фото и видео

На Гаити, где ранее из-за тропических дождей погибли люди, произошла новая трагедия. Как сообщает издание The Guardian, в результате пожара, охватившего несанкционированный детский приют на Гаити, погибли 15 детей.

Пожар на Гаити. Источник Reuters

Пожар вспыхнул в приюте, которым руководила американская христианская группа. Двое детей погибли на месте. Еще 13 умерли в больнице из-за удушья. Детей можно было спасти, но для этого не было оборудования.

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Спасатели прибыли на место происшествия на мотоциклах, у них не было баллонов с кислородом и машин скорой помощи.

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Директор Института социального обеспечения сказала, что этот детский дом не имел государственного разрешения на работу. Только 35 из 754 детских домов в Гаити является легальными. Трагедия вызвала споры по поводу распространения незарегистрированных детских домов на острове.

По меньшей мере 17 человек погибли и 189 получили ранения за две недели в ходе акций протеста, сопровождаемых беспорядками, в столице и регионах Гаити.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, – беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки президента Жовенеля Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.

Видео: Reuters

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