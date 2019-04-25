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На Гаити произошла перестрелка, есть погибшие

Сегодня, 23:34

Вооруженные люди обстреляли ожидающих общественный транспорт, после чего скрылись

Фото: Pixabay

Минимум восемь человек погибли в результате стрельбы, устроенной неизвестными в одном из южных районов столицы Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом сообщило Agencia EFE со ссылкой на источники в полиции страны.

Вооруженные люди обстреляли ожидающих общественный транспорт, после чего скрылись. Отмечается, что в результате инцидента также около десять человек получили ранения.

Криминогенная обстановка беднейшего государства Западного полушария значительно ухудшилась после того, как в феврале в республике начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. В Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств, всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.

Протесты в Гаити начались 7 февраля. С тех пор по крайней мере семь человек погибли. 

Моиз заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков. Политик призвал оппонентов к диалогу для поиска выхода из кризиса. Он вступил в должность президента 7 февраля 2017 года.

Напомним, что во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина на Жовенеля Моиза было совершено покушение.

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Тег Гаити, протесты, жертвы, стрельба, погибшие

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Источник:

ТАСС

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