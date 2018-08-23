На Гавайи надвигается мощный ураган "Лейн"

На Гавайях чрезвычайная ситуация. На острова надвигается мощный ураган "Лейн". Под ударом стихии Большой остров, округ Мауи и остров Оаху.

Синоптики предупреждают, возможные наводнения и торнадо. Из-за непогоды жители Гавайев запасаются едой и водой, готовят временные убежища, чтобы пережить стихию.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере 10 человек, включая пожарного, получили ранения, и один человек погиб в результате урагана, который прошел по Польше. Наибольшие разрушения ураган нанес в Мазовецком воеводстве. Сильный ветер повредил около 300 домов, в том числе 185 жилых.

В результате непогоды пострадали десять человек.

Напомним, прошлым летом смертоносный ураган, обрушившийся на Польшу, убил пять человек. Отмечается, что все погибшие стали жертвами упавших деревьев. Кроме того ураганный ветер срывал крыши с домов и крушил автомобили.

Также сообщалось, что на Ирландию обрушился ураган "Офелия", в результате которого погибли, по меньшей мере, три человека. Стихия вызвала в стране массовые отключения электричества – были обесточены более 120 тысяч домов. Также из-за высокой опасности перестали работать паромы. Все школы и колледжи в Северной Ирландии и Ирландии были закрыты.