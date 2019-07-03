На Китай обрушился смерч: есть погибшие, более сотни ранены

Сильный ветер повредил несколько домов и линий электропередачи

На Китай, где пару месяцев назад в результате торнадо погибли два ребенка, вновь обрушился смерч, жертвами которого стали не менее шести человек и еще 190 были ранены.

Вечером 3 июля скорость порывов ветра в китайском городе Кайюань в провинции Ляонин достигала 23 метров в секунду – смерч такой силы сметал автомобили, небольшие постройки и другие предметы.











В результате несколько домов были повреждены, а также оборвались линии электропередачи, в связи с чем в отдельных районах города все еще нет электричества.

Для ликвидации последствий обрушившейся стихии были задействованы полиция, спасатели, пожарные, народная вооруженная полиция и другие ведомства.

Муниципальные власти создали экстренный штаб для руководства операцией и оценки экономического ущерба.

Напомним, ранее в этом месяце на китайскую провинции Гуандун и прочие регионы Поднебесной обрушились мощные ливни, в результате чего десять человек погибли и еще сотни тысяч оказались в зоне повышенного риска.

А в июне в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны. Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек.

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