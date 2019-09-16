На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка: погиб пограничник

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Перестрелка произошла в понедельник на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщили в понедельник в киргизской Государственной пограничной службе (ГПС).

"Таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост Максат, а затем – временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. По предварительным данным, погиб военнослужащий ГПС", - заявил представитель погранведомства.

Напомним, 22 июля между жителями Кыргызстана, и Таджикистана в районе киргизского села Аксай и таджикского анклава Ворух произошли столкновения. Причиной стало установление одной сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния, которое продолжалось несколько часов, участники применяли охотничье оружие, камни и палки, в результате с киргизской стороны 14 человек получили ранения и травмы, в том числе пограничник и милиционеры. С таджикской стороны в ходе конфликта один человек погиб и еще 15 пострадали.

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Потом столкновения прекратились. Но 23 июля ситуация вновь обострилась. Около 16 часов с таджикской стороны были произведены выстрелы, ранен кыргызстанский пограничник.

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, из них согласовано 519.

Спорные участки в основном расположены в районах, где с Бободжон-Гафуровским и Исфаринским районами Таджикистана граничат Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области Кыргызстана. Там часто происходят конфликты – из-за воды, пастбищ и земли. Нередко доходит до кровопролития.

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