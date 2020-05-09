На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла стрельба: подробности

На границе Кыргызстана и Таджикистана снова произошла перестрелка. На этот раз в больницу с огнестрельными ранениями попали четыре человека. Конфликт возник из-з 50 соток "бесхозной" земли.

По информации медиков, один из пострадавших получил ранение грудного отдела позвоночника, брюшной полости и таза и он находится в крайне тяжелом состоянии. Еще двое были ранены в грудь.

"8 мая в Баткенскую областную объединенную больницу поступили четыре пострадавших – три военнослужащих, один гражданский. Трое госпитализированы, один пострадавший после оказания первичной медико-санитарной помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение", – сообщили в кыргызском Минздраве

Реклама

В Государственной пограничной службе Кыргызстана (ГПС) заявляют, что обстановка на границе в местности Чек Бактенской области, где и произошел конфликт, относительно стабильная.

"Дополнительные силы сторон, стянутые к месту инцидента, были отведены по местам постоянной дислокации", – сообщили в ГПС.

Источник в силовых структурах Кыргызстана сообщил, что во время перестрелки на киргизской-таджикской границе были ранены начальник погранзаставы Киргизии и два пограничника.

"Таджикские пограничники применили РПГ, автоматы Калашникова, трое киргизских пограничников, в том числе начальник местной погранзаставы, ранены. Один из них ранен в голову. Судя по действиям таджикских пограничников, можно предположить, что удар был спланирован", – сообщил источник.

В тренде США могут предложить альтернативу ВОЗ – Помпео

Реклама

Отмечается, что конфликт произошел между жителями приграничных районов двух стран из-за вопроса использования 50 соток на участке госграницы, который является неописанным, но фактически использовался кыргызской стороной.

В свою очередь в Государственном комитета национальной безопасности Таджикистана сообщили, что в приграничном участке Кумазор сельского джамоата Чоркух Исфаринского района произошел приграничный конфликт.

"Причиной конфликта стал самовольный захват гражданами Кыргызстана 4 га земли, которые в соответствии с нормативно-правовыми документами относятся к Таджикистану. Кыргызские пограничники, вместо того чтобы предотвратить конфликт, сыграли провоцирующую роль, открыв огонь из огнестрельного оружия по безоружным гражданам Таджикистана", – заявили в ведомстве.

Смотрите видео прошлогоднего инцидента на границе Кыргызстана и Таджикистана:

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре прошлого года в Таджикистане напали на погранзаставу. Пограничников атаковала группа из 20 человек. Позже ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку на погранзаставу.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама