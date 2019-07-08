Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На грузинском ТВ ведущий обматерил Путина

8 июля, 01:51

Габуниа напомнил о том, что он является лидером страны-оккупанта

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Yara Nardi
Владимир Путин. Фото: REUTERS/Yara Nardi.

Главный грузинский телеканал "Рустави 2" на полторы минуты перешел на русский язык ради обращения к президенту России Владимира Путина.

Ведущий программы "P. S" Георгий Габуниа в эфире канала обложил российского президента откровенными русскими матерными словами, напомнив о том, что он является лидером страны-оккупанта.

"На нашей красивой земле нет места такому убогому существу", – сказал ведущий в одном из самых цензурных предложений своего резкого обращения.

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать с концертами в России из-за ее провокаций против Грузии.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.


Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.

В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Грузия, Путин, ТВ, ведущий, маты

Вы сейчас просматриваете новость " На грузинском ТВ ведущий обматерил Путина". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России оценили убытки от запрета летать в Грузию

Сегодня, 00:11

Путин с 8 июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией, подписав соответствующий указ

На заседании НАТО-Россия подняли вопрос российских войск в Украине

5 июля, 16:07

Представителям России напомнили, что ее войска зашли на чужую территорию без разрешения

Туристам из России запретили летать в Грузию: как изменятся цены на отдых для украинцев

5 июля, 12:04

Эксперты моделируют разные варианты ценовой политики туроператоров

В Тбилиси перед парламентом организовали рок-концерт против российской оккупации

5 июля, 01:30

На концерте прозвучала песня, содержание которой сводилось к тому, что Грузия никогда не сдастся врагу

В Грузии полиция задержала четырех участников акций протеста в Тбилиси

4 июля, 23:40

Их подозревают в нападении на полицейских во время штурма здания парламента

Протесты в Тбилиси признали попыткой госпереворота

4 июля, 17:14

Следователи уверены, что после парламента участники беспорядков продолжили захват власти

Самолеты США и России "сцепились" возле Крыма

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Филарет: Епифаний – незаконный сын покойного митрополита Чокалюка

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Разумков в прямом эфире отказался переходить на украинский язык

Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

В Киеве с помощью резины наказали "героя парковки"

Глава АП Богдан танцевал на концерте российского шоумена

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Самолеты США и России "сцепились" возле Крыма

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь