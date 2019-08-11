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На Храмовой горе в Иерусалиме произошли беспорядки: вмешалась полиция, фото

Сегодня, 12:13

В этом году мусульманский праздник совпал с национальным днем траура еврейского народа

В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника Ид аль-адха (Курбан-байрам), и полицией. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, полиция была вынуждена вмешаться после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию святыни. Для того чтобы рассеять толпу, полицейские применяли светошумовые гранаты.

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В результате беспорядков пострадали как мусульмане, так и иудеи.

Источник уточняет, что в дни исламских праздников Храмовая гора обычно закрыта для посетителей, не исповедующих ислам. Но в этом году Ид аль-адха совпал с национальным днем траура еврейского народа – днем, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

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Фото: Максим Нефьодов / Facebook

В результате некоторые иудейские организации обратились к властям с просьбой обеспечить им доступ на Храмовую гору. Однако полиция в целях безопасности запретила иудеям вход в святыню, где собрались более 80 тыс. мусульман.

Среди палестинцев ходили слухи о планах израильских поселенцев взять штурмом мечеть Аль-Акса. Мусульман на Храмовой горе призывали не позволить иудеям войти на ее территорию. Затем произошли столкновения между мусульманами и иудеями, пришедшими ко входу на Храмовую гору, далее в беспорядки вмешалась полиция.

Напомним, израильские власти возобновили доступ для туристов и верующих к Храмовой горе в Иерусалиме после того, как в этом районе вспыхнули беспорядки

Кроме этого, израильская полиция прекратила беспорядки с участием представителей местной арабской общины на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

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