Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

"На хрена нужен такой союз": Лукашенко против слияния Беларуси с Россией

17 ноября, 13:42

Белорусский лидер резко раскритиковал Кремль за все новые и новые условия для интеграции двух стран

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Президент Беларуси Александр Лукашенко сильно ужесточил риторику относительно России – ранее он посоветовал Кремлю "не вякать" на белорусов, а теперь предупредил, что не допустит нарушения Кремлем суверенитета и независимости своей страны.

"Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип – суверенитет и независимость", – сказал он на пресс-конференции 17 ноября.

Лукашенко пожаловался, что после подписания Договора о Союзном государстве Россия каждый год выдвигает его стране новые условия для интеграции.

Реклама

"Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас: нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, на хрена нужен тогда такой союз", – сказал президент в преддверии заседания Совета министров Союзного государства, которое состоится 19 ноября в Москве.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не вступит в военный союз с Россией.

В тренде
Протесты в Боливии: экс-президент обратился к ООН и Папе Римскому
Фото: REUTERS/Manuel Claure

"Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет", – ответил он на вопрос одного из западных журналистов.

Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил резко против того, чтобы общей валютой Союзного государства становился российский рубль.

Кроме того, всего несколько месяцев назад президент Беларуси заявил, что больше не станет называть Россию братским государством, и объяснил почему.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Беларусь Александр Лукашенко союзное государство

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызуна
Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызунаДругие страны
В Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью: видео
В Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью: видеоДругие страны
Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Зеленский согласился встретиться с Путиным в КазахстанеПолитика
Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео
Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видеоFun
Турция начала новую военную операцию против курдов
Турция начала новую военную операцию против курдовДругие страны
Невероятное видео: кошка чудом спасла младенца от падения с лестницы
Невероятное видео: кошка чудом спасла младенца от падения с лестницыFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...