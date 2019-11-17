"На хрена нужен такой союз": Лукашенко против слияния Беларуси с Россией

Белорусский лидер резко раскритиковал Кремль за все новые и новые условия для интеграции двух стран

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Президент Беларуси Александр Лукашенко сильно ужесточил риторику относительно России – ранее он посоветовал Кремлю "не вякать" на белорусов, а теперь предупредил, что не допустит нарушения Кремлем суверенитета и независимости своей страны.

"Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип – суверенитет и независимость", – сказал он на пресс-конференции 17 ноября.

Лукашенко пожаловался, что после подписания Договора о Союзном государстве Россия каждый год выдвигает его стране новые условия для интеграции.

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"Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас: нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, на хрена нужен тогда такой союз", – сказал президент в преддверии заседания Совета министров Союзного государства, которое состоится 19 ноября в Москве.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не вступит в военный союз с Россией.

"Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет", – ответил он на вопрос одного из западных журналистов.

Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил резко против того, чтобы общей валютой Союзного государства становился российский рубль.

Кроме того, всего несколько месяцев назад президент Беларуси заявил, что больше не станет называть Россию братским государством, и объяснил почему.

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