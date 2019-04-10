На Индию обрушилась песчаная буря: яркое видео попало в сеть

Стихия прокатилась по крупнейшим городам штата Раджастан и дошла даже до столичного Дели

На Индию обрушилась песчаная буря: яркое видео попало в сеть 2019-04-10T15:48:13+03:00 Другие страны Стихия прокатилась по крупнейшим городам штата Раджастан и дошла даже до столичного Дели

Северо-западный индийский штат Раджастан накрыла мощная песчаная буря, ставшая в прошлом году причиной гибели более сотни человек в этой стране.

На этой неделе многометровая стена пыли, которую гнал ветер, прошла почти через все города крупнейшего штата страны.

Стихия докатилась даже до столичного Дели, но сообщений о жертвах и ущербе пока нет.

Напомним, что в начале года песчаная буря также обрушилась на Египет, накрыв столицу, а также ряд портовых городов. Природная стихия стала причиной задержки рейсов в аэропорту Каира, многие жители которого пережидали бурю в домах. По этой же причине была ограничена видимость на дорогах.

Кроме того, как мы писали, в результате сильнейшей засухи прошлой осенью на юго-восток Австралии тоже пришла массивная песчаная буря. В связи с этим небо во многих городах, включая крупнейший Сидней и столицу Канберру, стало оранжевого цвета.

Из-за массового обращения австралийцев в больницы, местный Минздрав призвал их оставаться в закрытых помещениях. Это касается детей, пожилых людей и страдающих от проблем c дыханием.

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