На Индию обрушилась песчаная буря: яркое видео попало в сеть
Стихия прокатилась по крупнейшим городам штата Раджастан и дошла даже до столичного Дели
Северо-западный индийский штат Раджастан накрыла мощная песчаная буря, ставшая в прошлом году причиной гибели более сотни человек в этой стране.
На этой неделе многометровая стена пыли, которую гнал ветер, прошла почти через все города крупнейшего штата страны.
Стихия докатилась даже до столичного Дели, но сообщений о жертвах и ущербе пока нет.
Напомним, что в начале года песчаная буря также обрушилась на Египет, накрыв столицу, а также ряд портовых городов. Природная стихия стала причиной задержки рейсов в аэропорту Каира, многие жители которого пережидали бурю в домах. По этой же причине была ограничена видимость на дорогах.
Кроме того, как мы писали, в результате сильнейшей засухи прошлой осенью на юго-восток Австралии тоже пришла массивная песчаная буря. В связи с этим небо во многих городах, включая крупнейший Сидней и столицу Канберру, стало оранжевого цвета.
Из-за массового обращения австралийцев в больницы, местный Минздрав призвал их оставаться в закрытых помещениях. Это касается детей, пожилых людей и страдающих от проблем c дыханием.
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