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На Индию обрушился циклон "Фани": есть первые жертвы

3 мая, 14:28

Стихия пришла на восточный штат Одиша и продвигается к северу в сторону Бангладеша

Жертвами мощного циклона "Фани", который 3 мая обрушился на восток Индии, стали не менее трех человека.

По данным телеканала NDTV, в штате Одиша мощные порывы ветра вырывают деревья и рушат столбы линий электропередачи, а в городе Пури и других населенных пунктов большие территории оказались под водой.

Из-за непогоды на востоке страны уже отменили 220 поездов, а также закрыли аэропорт в городе Бхубанешвар и собираются закрыть вторую воздушную гавань – в Калькутте.

В настоящее время стихийное бедствие продвигается на север – в сторону штата Западная Бенгалия.

Напомним, что в связи с непогодой власти Одиши эвакуировали более миллиона человек – их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья.

Циклон "Фани" пришел со стороны Бенгальского залива и принес с собой мощные ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. Местные власти опасаются серьезного ущерба, который может быть нанесен зерновым культурам и плантациям фруктовых деревьев.

Следует отметить, что ранее в индийский штат Раджастан на северо-западе страны пришла песчаная буря. Подробнее смотрите об этом в видеосюжете:


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Тег Индия, ветер, шторм, наводнение, ураган, циклон, стихийное бедствие

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Источник:

ТАСС

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