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На Индонезию обрушились мощные ливни: жертвами наводнений стали 26 человек

Сегодня, 07:58

Еще 24 человека считаются пропавшими без вести

Фото: AFP
На Индонезию обрушились мощные ливни: жертвами наводнений стали 26 человек //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg Другие страны Еще 24 человека считаются пропавшими без вести

На индонезийский остров Сулавеси обрушились мощные ливни, вызвавшие сильные наводнения. Жертвами стихии стали 26 человек, сообщил руководитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий провинции.

Кроме того, из-за наводнения пропавшими без вести считаются 24 человека. Свои дома вынуждены были покинуть более 3,9 тысячи человек.

Напомним, недавно из-за проливных дождей произошли  оползни в районе города Сукабуми в провинции Западная Ява. Жертвами непогоды стали 15 человек, еще 20 человек считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в Индонезии из пострадавших от вызванного извержением вулкана Анак-Кракатау цунами районов эвакуировали более 40 тысяч человек. Стихия унесла жизни более 400 человек, более 1,5 тысяч человек обратились за медицинской помощью. Цунами было зафиксировано в ночь на 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра. Причиной огромной волны стало недавнее извержение вулкана Анак-Кракатау.

Кроме того, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое стало причиной возникновения цунами. Тогда разрушительные землетрясение и цунами унесли жизни 2256 человек, более 10,6 тысяч получили ранения. 

Индонезия, погибшие, наводнения, пропавшие без вести , Сулавеси

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Источник:

ТАСС

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