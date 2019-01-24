На Индонезию обрушились мощные ливни: жертвами наводнений стали 26 человек

Еще 24 человека считаются пропавшими без вести

Фото: AFP

На Индонезию обрушились мощные ливни: жертвами наводнений стали 26 человек //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg 2019-01-24T07:58:00+02:00 Другие страны Еще 24 человека считаются пропавшими без вести

На индонезийский остров Сулавеси обрушились мощные ливни, вызвавшие сильные наводнения. Жертвами стихии стали 26 человек, сообщил руководитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий провинции.

Кроме того, из-за наводнения пропавшими без вести считаются 24 человека. Свои дома вынуждены были покинуть более 3,9 тысячи человек.

Напомним, недавно из-за проливных дождей произошли оползни в районе города Сукабуми в провинции Западная Ява. Жертвами непогоды стали 15 человек, еще 20 человек считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в Индонезии из пострадавших от вызванного извержением вулкана Анак-Кракатау цунами районов эвакуировали более 40 тысяч человек. Стихия унесла жизни более 400 человек, более 1,5 тысяч человек обратились за медицинской помощью. Цунами было зафиксировано в ночь на 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра. Причиной огромной волны стало недавнее извержение вулкана Анак-Кракатау.

Кроме того, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое стало причиной возникновения цунами. Тогда разрушительные землетрясение и цунами унесли жизни 2256 человек, более 10,6 тысяч получили ранения.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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