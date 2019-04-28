На Индонезию обрушились мощные ливни: жертвами наводнения стали 10 человек

Еще восемь человек считаются пропавшими без вести

Фото: Twitter 7D News.

В Индонезии прошли сильные проливные дожди, вызвавшие наводнения. Жертвами непогоды стали минимум 10 людей, сообщают местные СМИ.

Кроме того, еще восемь человек считаются пропавшими без вести. Больше всего от непогоды пострадала провинция Бенкулу. Оттуда были эвакуированы около 12 тысяч людей. Значительный ущерб получила инфраструктура в регионе: повреждены здания, мосты и дороги.

Отмечается, что уровень воды постепенно идет на спад, однако в случае возобновления сильных осадков возможны новые оползни и наводнения.

Напомним, в марте в индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Кроме того, тогда из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Водными потоками в провинции были повреждены девять домов, два моста, а также небольшой самолет в аэропорту Сентани.

Также ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

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