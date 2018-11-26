На ирано-иракской границе произошло мощное землетрясение: 114 человек пострадали

В районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 6,3. По меньшей мере 114 человек пострадали, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей иранских властей.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра землетрясение было зафиксировано в 148 км к северо-востоку от Багдада и в 101 км от иранского города Илам. Очаг стихии залегал на глубине 40 км.

Примечательно, что пострадавшие получили ранения не из-за самого удара стихии, а в результате паники, последовавшей после землетрясения. О погибших пока не сообщалось, в район землетрясения направлены спасательные отряды.

Напомним, ранее, 28 сентября, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на острове Сулавеси. В течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами,высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Стихия, по последним данным, унесла жизни 1944 человек.

Кроме того, на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов.