На итальянском танкере в Турции вспыхнул пожар: есть погибший и раненые

Инцидент произошел во время заправки танкера на причале, принадлежащем нефтехимической компании Petkim

Танкер. Фото: Pixabay

По меньшей мере один человек погиб, 16 получили травмы во время пожара на борту итальянского танкера Synzania в провинции Измир на западе Турции. Об этом во вторник сообщило Анатолийское агентство.

Инцидент произошел во время заправки танкера на причале, принадлежащем нефтехимической компании Petkim.

"Возгорание на борту итальянского танкера Synzania началось по неустановленной причине во время его заправки жидким углеводородом, – говорится в заявлении Petkim. – Спасательная команда потушила пожар, работы по охлаждению судна продолжаются".

Отмечается, что медицинская помощь потребовалась 16 членам экипажа, в том числе 15 итальянцам и одному румыну, а также сотруднику Petkim. Итальянец Роберто Монтегурдиа умер во время возгорания.

Ранее сообщалось, что вслед за нападением на четыре танкера в водах ОАЭ в Оманском заливе были атакованы еще два нефтяных танкера. Атаке подверглись принадлежащее норвежской компании Frontline нефтеналивное судно Front Altair, а также танкер Kokuka Courageous, которым владеет японская транспортная компания Kunihana Sangyo.

В результате случившегося на борту танкеров вспыхнули пожары, а норвежское судно затонуло. На его борту находились 23 человека – преимущественно граждане Грузии, России и Филиппин.

Они, как и порядка двух десятков моряков-филиппинцев, которые находились на борту японского судна, были эвакуированы экстренными службами Ирана. В целом, в Тегеране сообщили о спасении 44 человек – их направили в порт города Джаск.

Арабские СМИ пишут, что причиной ЧП стала торпедная атака, ответственность за которую еще не взяла ни одна страна либо террористическая группировка.

Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.

Напомним, на танкере в российской Республике Дагестан прогремел взрыв в машинном отделении. Жертвами случившегося стали не менее трех человек и еще столько же попали в больницы.

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