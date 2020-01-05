На Канаду надвигается сильный снежный шторм

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Мощный снежный шторм надвигается на атлантические канадские провинции. Об этом говорится в предупреждении, выпущенном Национальным метеобюро Канады.

Согласно прогнозу, в ночь на 5 января в провинциях Новая Шотландия и Ньюфаундленд и Лабрадор начнется сильный снегопад, за время которого может выпасть от 20 до 40 см снега, что составляет около четверти месячной нормы осадков. Кроме того, непогода будет сопровождаться штормовым ветром с порывами до 80 км/ч (22 м/с). В западной части Новой Шотландии не исключены дожди.

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Традиционно такая погода в этих регионах приводит к многочисленным обрывам на линиях электропередачи, росту числа дорожно-транспортных происшествий и нарушению работы местных аэропортов.

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Напомним, что ранее мы сообщали, что в Украину вернутся дожди и мокрый снег.

Январь начался, а зимы в Украине так и не видно, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что она должна была прийти, как и положено, в декабре. Но он оказался даже теплее, чем ноябрь, когда выпал первый снег. В декабре же, наоборот, были зафиксированы температурные рекорды – выше 11 градусов тепла. Сайт "Сегодня" узнал у синоптиков прогноз погоды до конца зимы.

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