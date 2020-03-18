На Канарах полиция прямо в бассейне задержала туристку, которая нарушила карантин (видео)

Британская туристка в одном из отелей на испанском островеТенерифе решила поплавать в бассейне, несмотря на запрет, установленный из-за карантина. Заплыв снимали на видео другие туристы. Но длился он недолго. Вскоре появились полицейские, которые пытались уговорить женщину выйти из воды. Она отказалась и продолжила купаться. Тогда один из копов разделся и нырнул за нарушительницей. В конце концов женщину вытащили из бассейна, позволили вытереться, надели ей наручники и вывели за территорию отеля.

Напомним, в разных странах мира введены достаточно суровые наказание за нарушение карантина во время борьбы с коронавирусом.

Ранее мы рассказывали, что Испания закрыла границы из-за коронавируса, а также ограничила передвижения внутри страны.

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По состоянию на 17 марта в Испании заболело коронавирусом более 11 тыс. человек. Из них 491 человек умер.

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Многие страны вводят достаточно жесткие наказания за нарушения карантина.

"Сегодня" сообщали, что Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, которым ужесточила наказание для нарушителей карантина. В частности, если человек, инфицированный этим опасным вирусом, покинул место обсервации, он заплатит от 17 тыс. до 34 тысяч гривен.

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