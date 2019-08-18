Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

На Канарсхих островах вспыхнули новые пожары: фото и видео

Сегодня, 14:38

Огонь опустошил более 500 гектаров земли менее, чем за сутки

На Канарах эвакуировали около 2 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров. Менее, чем за сутки, огонь опустошил более 500 гектаров земли. Об этом сообщает El Pais.

По данным источника, не менее 250 пожарных, девять вертолетов и два самолета борются с пламенем вблизи города Валлесеко. Учитывая возможное дальнейшее распространение огня местные чиновники эвакуировали шесть населенных пунктов – всего около 2 тысяч человек.

Быстрому распространению огня способствует сильный ветер и сухая погода: в воскресенье ожидается температура 38 градусов по Цельсию.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и за семь часов сожег около 500 гектаров земли.

Также, глава правительства Педро Санчес написал в своем Twitter, что он "с беспокойством" следит за распространением огня.

Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

Кроме того, по оценкам Счетной палаты РФ с начала года лесные пожары нанесли в России ущерба на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

пожар эвакуация канары лесной пожар

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы
Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"Travel
Конца света не будет: Земле ничто не угрожает
Конца света не будет: Земле ничто не угрожаетДругие страны
Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы
Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбыFun
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условия
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условияРоссия
Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причину
Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причинуПолитика
В Турции произошла серия взрывов на военном складе: фото и видео
В Турции произошла серия взрывов на военном складе: фото и видеоДругие страны

Новости партнеров

Loading...