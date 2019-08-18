На Канарсхих островах вспыхнули новые пожары: фото и видео

Огонь опустошил более 500 гектаров земли менее, чем за сутки

На Канарах эвакуировали около 2 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров. Менее, чем за сутки, огонь опустошил более 500 гектаров земли. Об этом сообщает El Pais.

По данным источника, не менее 250 пожарных, девять вертолетов и два самолета борются с пламенем вблизи города Валлесеко. Учитывая возможное дальнейшее распространение огня местные чиновники эвакуировали шесть населенных пунктов – всего около 2 тысяч человек.

Быстрому распространению огня способствует сильный ветер и сухая погода: в воскресенье ожидается температура 38 градусов по Цельсию.

Siguiendo con preocupación la evolución del #IFValleseco en Canarias. Varias zonas han sido desalojadas y efectivos de emergencias están trabajando intensamente para controlarlo.

Mi apoyo a todas las provincias que este verano están luchando contra #IIFF.

pic.twitter.com/JWsaK0lJjh — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 серпня 2019 р.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и за семь часов сожег около 500 гектаров земли.

Также, глава правительства Педро Санчес написал в своем Twitter, что он "с беспокойством" следит за распространением огня.

Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

Кроме того, по оценкам Счетной палаты РФ с начала года лесные пожары нанесли в России ущерба на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

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