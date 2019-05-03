На Кипре из-за серии убийств подал в отставку министр юстиции

Подозреваемого в убийствах уже задержали





Он написал заявление по собственному желанию, чтобы отвести атаку прессы на своего ближайшего соратника – президента страны Никоса Анастасиадиса. Со своей стороны, глава государства пообещал, что полиция раскроет все убийства и дела о пропавших без вести.

Отметим, что подозреваемого серийного киллера уже задержали. По данным полиции, 35-летний офицер местной армии Нкос Метаксас убил пять женщин и двух девочек шести и восьми лет. Тела своих жертв он расчленял и в чемоданах выбросил в искусственные озера, надеясь, что их там не найдут, учитывая, что медные рудники окрашивают воду в красный цвет.

Несмотря на ухищрения преступника, погибших нашли – водолазы извлекли из воды несколько пакетов, а полиция установила, что офицер убивал только приезжих. Среди жертв оказались гражданки Индии, Непала, Румынии и Филиппин. Задержанный вначале отрицал обвинения, но вскоре признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейский пес Марат помог раскрыть убийство разнорабочего. 59-летнего гастарбайтера из Николаевщины со следами насильственной смерти обнаружили на одной из частных строек села Гатное Киево-Святошинского района.

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