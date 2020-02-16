На Кипре неизвестный расстрелял кафе из автомата: есть пострадавшие

Фото: twitter.com/TornosNewsCom

Полиция Кипра, где ранее ужесточили получение "золотых паспортов", разыскивает стрелка, который минувшей ночью открыл огонь из автомата и ранил четырех человек в кафе курортного города Айя-Напа.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

"Мужчина в капюшоне пришел поздно вечером в кафе по улице Крио Неро в Айя-Напа, вытащил оружие и выстрелил в человека внутри", – говорится в сообщении полиции.

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Видео: kathimerini cy

Как отмечается, четыре человека получили серьезные ранения вследствие совершенных выстрелов, это женщина в возрасте 26 лет и трое мужчин – двое в возрасте 38 лет и один – 32 года. Они не имеют отношения к "мишени", но сидели за соседним столом.

Полиция начала производство о покушении на убийство в районе Фамагуста утром в воскресенье после того, как было найдено орудие преступления, использованное для совершения нападения.

Местные СМИ сообщают, что мужчина скрылся с места преступления на мотоцикле. Считается, что целью злоумышленника был известный бизнесмен, который ушел из кафе на 15 минут раньше.

Автомат Калашникова нашли в 8:30 на стоянке музея SeaLife, в 100 метрах от кафе, позднее полиция подтвердила, что именно это оружие использовалось при нападении.

Как сообщали новости "Сегодня", в субботу, 8 февраля, в Таиланде военный устроил кровавую бойню, обстреляв людей. 32-летний военнослужащий Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь по людям.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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