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На Китай надвигается тайфун: объявлен наивысший уровень опасности

Сегодня, 08:57

По словам метеорологов, этот тайфун будет самым мощным с 2014 года

/ Фото: Pixabay

В юго-восточной китайской провинции Чжэцзян из-за приближения тайфуна "Лекима" объявили наивысший уровень опасности.

По словам метеорологов, стихия достигнет материка в субботу и этот тайфун будет самым мощным с 2014 года. Уровень осадков по всему восточному Китаю может достигнуть 250-320 мм. В связи с этим были отменены более 300 рейсов из Чжэцзяна на остров Тайвань и обратно, а круизным лайнерам рекомендуют воздержаться от прибытия в шанхайский порт на реке Янцзы.

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Отметим, что на Тайване из-за приближения стихии уже отменили авиарейсы и объявили о закрытии рынков, школ и ряда других общественных мест. Также приостановлено движение на скоростной железнодорожной магистрали.

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Ранее мы сообщали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

Кроме того, мы писали, что японские авиакомпании отменили около 160 авиарейсов из-за тайфуна "Франциско", который во вторник обрушился на юго-западную часть страны. Кроме того, свыше 15 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.

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Китай стихия тайфун опасность отмена рейсов

Источник: Интерфакс-Украина

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