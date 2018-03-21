На кладбище нашли страшную куклу, следящую за людьми: опубликовано видео

Жуткая кукла "смотрит" прямо в глаза человеку, с какой бы стороны он ни подходил

В Бразилии на кладбище обнаружили страшную куклу, которая следит за посетителями.

Один из посетителей снял видео, куклу-пупса в белой рубашке, сидящую на одной из могил. Рядом с ней стоит детская бутылочка с соской, наполненная красной жидкостью.

Из-за оптической иллюзии создается впечатление, что кукла зловеще улыбается и смотрит прямо на зрителя, с какой бы стороны он к ней ни подошел.

За несколько дней видео набрало более 340 тысяч просмотров, а испуганные комментаторы окрестили игрушку "куклой Дьявола" и сравнили с куклой Чаки из серии фильмов ужасов "Детская игра", в которой в игрушку вселился дух маньяка.

Ранее мы писали о том, как в Аргентине сатанисты похитили из могилы тело младенца.

Инцидент произошел накануне Рождества: было украдено тело годовалого младенца, умершего от пневмонии. Его тело держали на кладбище во временном помещении из-за того, что доступных мест для похорон на тот момент не было. Пропажу тела обнаружили родители малыша, которые в очередной раз пришли возложить цветы.

А в России родители-сатанисты назвали своего сына Люцифером. А своего младшего пара назвала Вольдемаром.

Также мы сообщали о зверском убийстве на Закарпатье, где двое парней убили своего друга и объяснили преступление "приказом хозяина-сатаны".