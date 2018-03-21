На кладбище нашли страшную куклу, следящую за людьми: опубликовано видео

Сегодня, 06:22

Жуткая кукла "смотрит" прямо в глаза человеку, с какой бы стороны он ни подходил

Кадр из фильма &quot;Детская игра&quot;
Кадр из фильма "Детская игра"

В Бразилии на кладбище обнаружили страшную куклу, которая следит за посетителями.

Один из посетителей снял видео, куклу-пупса в белой рубашке, сидящую на одной из могил. Рядом с ней стоит детская бутылочка с соской, наполненная красной жидкостью.

Из-за оптической иллюзии создается впечатление, что кукла зловеще улыбается и смотрит прямо на зрителя, с какой бы стороны он к ней ни подошел.

За несколько дней видео набрало более 340 тысяч просмотров, а испуганные комментаторы окрестили игрушку "куклой Дьявола" и сравнили с куклой Чаки из серии фильмов ужасов "Детская игра", в которой в игрушку вселился дух маньяка. 

Ранее мы писали о том, как в Аргентине сатанисты похитили из могилы тело младенца.

Инцидент произошел накануне Рождества: было украдено тело годовалого младенца, умершего от пневмонии. Его тело держали на кладбище во временном помещении из-за того, что доступных мест для похорон на тот момент не было. Пропажу тела обнаружили родители малыша, которые в очередной раз пришли возложить цветы.

А в России родители-сатанисты назвали своего сына Люцифером. А своего младшего пара назвала Вольдемаром.

Также мы  сообщали о зверском убийстве на Закарпатье, где двое парней убили своего друга и объяснили преступление "приказом хозяина-сатаны".
Бразилия, кладбище, кукла
Источник:

The Mirror

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

В Бразилии вспыхнули массовые протесты после убийства политика

16 Марта, 12:17

Мариэль Франко и ее водитель были застрелены в среду

Стиль

96-летняя Айрис Апфель - модница, коллекционер и дизайнер. Фото: Getty

96-летняя модница Айрис Апфель стала куклой Барби

16 Марта, 11:21

Куклу выпустила компания Mattel
Загрузка...

Другие страны

Фото: Скриншот

В Бразилии спасли собаку от огромной анаконды

1 Марта, 02:26

Змея пыталась утащить животное под воду

Другие страны

Daily Star

Женщину по ошибке похоронили заживо: она 11 дней пыталась выбраться из могилы

20 Февраля, 06:34

Когда люди услышали крики, было уже слишком поздно
Загрузка...