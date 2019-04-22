На Колумбию обрушились мощные ливни: жертвами оползня стали 19 человек
Еще 16 людей считаются пропавшими без вести
В Колумбии в западном департаменте Каука прошли проливные дожди, вызвавшие оползень. Жертвами стихии стали 19 человек, сообщают СМИ со ссылкой на колумбийскую Службу гражданской обороны.
Кроме того, из-за действия стихии пять человек пострадали, а 16 числятся пропавшими без вести. На данный момент спасательные работы в районе стихийного бедствия временно приостановлены.
На место катастрофы отправился президент Колумбии Иван Дуке с двумя министрами. Они намерены на месте оценить ситуацию, чтобы оказать помощь пострадавшим и ликвидировать последствия схода оползня.
А в индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Спасательные операции в провинции продолжаются.
Кроме того, сообщалось о мощном шторме, который ранее в этом месяце обрушился на американский штат Калифорния. Во время бури метеорологи насчитали более двух тысяч молний за пять минут, что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.
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