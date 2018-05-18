На крупной авиабазе в Сирии прогремели взрывы: появились фото

Сегодня, 18:28

По одной из версий, их причиной мог стать пожар на сладе с боеприпасами

Фото: twitter.com/muhammadjazira3
Фото: twitter.com/muhammadjazira3

18 мая в Сирии неподалеку от авиабазы рядом с городом Хама прогремело несколько взрывов. Об это сообщили на странице в социальной сети Muhammad Jazira и опубликовали фото и видео с места событий. 

По предварительной информации, произошло пять взрывов недалеко от авиабазы, скорее всего их причиной мог стать пожар на складе боеприпасов. Однако на странице в Twitter военного источника Partisangirl сообщается, что причиной взрывов якобы стал ракетный удар Израиля.

8c4b4e77be3efc7c05d56dc0753974c0

Напомним, иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. В свою очередь "ответка" не заставила себя долго ждать. Израиль нанес массированный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. В то же время официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что Россия была проинформирована о планирующемся ударе.

Также ранее Пентагон раскрыл детали атаки на Сирию 14 апреля. Всего США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет. По объекту в районе Дамаска выпустили 76 ракет. По второй цели в провинции Хомс было выпущено 22 ракеты, причем в этом ударе участвовали все три страны. Третий объект – бункер, в котором как утверждают США, хранилось химическое оружие, был атакован семью ракетами.  Удары уничтожили все заданные цели.
Израиль, Сирия, взрыв, авиабаза

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Американcкая авианосная группа. Фото gettyimages

США нанесли удар по Сирии: в ход пошли корабли и авиация

14 Апреля, 07:40

В ночь на 14 апреля Трамп все-так решился ударить по Асаду

Другие страны

фото t.me/warjournal

В Сирии подбили самолет войск Асада

20 Февраля, 21:13

Судьба пилота неизвестна
Загрузка...

Другие страны

Иллюстрация: AFP

По Сирии нанесен новый ракетный удар - СМИ

17 Апреля, 02:15

Сообщается, что сирийским зенитчикам удалось поразить девять целей

Другие страны

Фото: AFP

Сирия открыла огонь по боевым самолетам Израиля: один истребитель разбился

10 Февраля, 10:03

Израильтяне подтвердили крушение самолета
Загрузка...