На крупной авиабазе в Сирии прогремели взрывы: появились фото

По одной из версий, их причиной мог стать пожар на сладе с боеприпасами

18 мая в Сирии неподалеку от авиабазы рядом с городом Хама прогремело несколько взрывов. Об это сообщили на странице в социальной сети Muhammad Jazira и опубликовали фото и видео с места событий.

По предварительной информации, произошло пять взрывов недалеко от авиабазы, скорее всего их причиной мог стать пожар на складе боеприпасов. Однако на странице в Twitter военного источника Partisangirl сообщается, что причиной взрывов якобы стал ракетный удар Израиля.

Напомним, иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. В свою очередь "ответка" не заставила себя долго ждать. Израиль нанес массированный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. В то же время официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что Россия была проинформирована о планирующемся ударе.

Также ранее Пентагон раскрыл детали атаки на Сирию 14 апреля. Всего США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет. По объекту в районе Дамаска выпустили 76 ракет. По второй цели в провинции Хомс было выпущено 22 ракеты, причем в этом ударе участвовали все три страны. Третий объект – бункер, в котором как утверждают США, хранилось химическое оружие, был атакован семью ракетами. Удары уничтожили все заданные цели.