На Кубе грузовик с людьми попал в ДТП: 40 человек получили ранения

Сегодня, 07:12

Среди пострадавших 11 детей

Фото с открытых источников
Фото с открытых источников

В западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио перевернулся грузовик с людьми. Ранения получили сорок человек.

ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика, перевозившего в кузове людей, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал на обочину и перевернулся.   

На данный момент всех раненых в результате аварии госпитализировали в больницы, среди них – 11 детей. Как сообщили медики, жизни пострадавших вне опасности.

Не так давно в Индонезии потерпел аварию автобус с 37 туристами, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек. Транспортное средство упало в 10-метровый овраг на индонезийском острове Ява. По мнению следствия, трагедия произошла из-за того, что у автобуса отказали тормоза.

Кроме того, несколько месяцев назад в турецкой провинции Эскишехир произошла крупная авария с автобусом, перевозившим школьников, в которой погибли 11 человек и еще 44 получили ранения. По предварительным данным, причиной аварии могла могло стать животное, которое выбежало на дорогу.
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Источник:

ТАСС

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