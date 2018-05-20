На Кубе нашли один из "черных ящиков" разбившегося Boeing 737

Сегодня, 09:56

Кубинские власти обратились к американским специалистам за технической помощью в расследовании

Фото:@CesarMorenoH
Фото:@CesarMorenoH

На Кубе нашли первый "черный ящик" Boeing 737, потерпевшего крушение 18 мая, сразу же после взлета из аэропорта в Гаване. Об этом написал в Twitter руководитель информационного сайта Cubadebate Ренди Алонсо Фалкон со ссылкой на министра транспорта Кубы Аделя Искьердо.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время Куба обратилась за помощью к американским специалистам.

"Министр транспорта Кубы: "Мы дали доступ американским властям и экспертам для технического расследования Boeing 737",– отметил он.

Как сообщалось, погибли 110 человек. При этом на месте катастрофы были найдены выжившие в крушении четыре человека. Один человек умер и трое других, все женщины, находятся в тяжелом состоянии

Рейс выполнялся иностранным экипажем. Самолет был арендован у небольшой мексиканской авиакомпании Damojh. 

После катастрофы по всей Кубе объявлен день траура.

Точные причины катастрофы пока не известны. По данным ABC News, самолет был выпущен в 1979 году, поэтому аварию могли вызвать технические неисправности. Ранее мы писали о первых версиях трагедии.
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Источник:

"Сегодня"

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