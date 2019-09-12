На Кубе объявили о перебоях с топливом

До 14 сентября топливо не будет поступать на Кубу

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Поставки топлива на Кубу могут быть приостановлены до конца этой недели. Власти карибской страны разрабатывают меры по экономии бензина. В проблемах с топливом кубинцы обвинили санкции США.

Об этом заявил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

"До 14 сентября топливо не будет поступать на Кубу, и для облегчения ситуации будут применяться меры по корректировке продаж до прибытия следующего танкера в субботу. Это подразумевает и меры по экономии до конца месяца, когда будут осуществлены новые поставки, — заявил лидер Кубы. — Руководство вынуждено принять временные меры для сведения к минимуму воздействия нехватки топлива на основные услуги населению в ключевых сферах жизни общества". Он добавил, что на данный момент ведутся переговоры о дополнительных закупках на октябрь с целью урегулирования ситуации, уже удалось достигнуть соглашения с несколькими поставщиками.

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Диас-Канель допустил возможные последствия для системы электроснабжения острова, однако, по его словам, если возникнет необходимость в отключениях электроэнергии, они не будут длительными. В ближайшие дни нехватки топлива работа общественного транспорта будет реорганизована, в приоритете будет обеспечение работы медицинского транспорта.

Глава Госсовета острова отметил, что такая ситуация может повториться в будущем и является результатом усиления агрессивных действий США против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. "Это меры, направленные на подрыв кубинского общества, попытки продемонстрировать якобы неэффективность кубинского правительства, включая подобного рода шантаж. Мы — народ, который не допустит, чтобы кто-либо запугивал нас", — сказал Диас-Канель.

Напомним, что в начале мая президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, "направлены на подрыв конституции Венесуэлы".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Мы также писали, что в апреле прошлого года на Кубе избрали нового главу государства- Мигеля Диас-Канеля, который стал первым политиком не из семьи Кастро, возглавившим государство.

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