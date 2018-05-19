На Кубе после крушения самолета объявили национальный траур

Сегодня, 08:47

После гибели более 100 человек под Гаваной по всей Кубе объявлен день траура

Фото: скриншот
Фото: скриншот

На Кубе объявили траур в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании Global Air Mexico, в результате которого погибло более 100 человек. Об этом сообщает газета Granma.

"В связи с авиакатастрофой, произошедшей в пятницу, Госсовет объявляет официальный траур с 06:00 19 мая до 00:00 21 мая", — говорится в сообщении. Во время траура по всей стране будут приспущены государственные флаги.

Напомним, что самолет упал 18 мая спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны. 

В результате падения самолета "Боинг 737" на Кубе погибли более 110 человек. На борту лайнера находились 107 человек.

При этом на месте катастрофы были найдены выжившие в крушении четыре человека. Один человек умер и трое других, все женщины, находятся в тяжелом состоянии

Точные причины катастрофы пока не известны. По данным ABC News, самолет был выпущен в 1979 году, поэтому аварию могли вызвать технические неисправности. 

Boeing-737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion ("Кубана де авиасьон") у мексиканской авиакомпании Global Air ("Глобал эйр"), разбился в пятницу при взлете из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана – Ольгин и пилотировался иностранным экипажем.
Куба, крушение, траур, авиакатастрофа

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