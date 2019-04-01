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На Кубе произошло смертельное ДТП, десятки пострадавших

Вчера, 23:35

Авария на Кубе случилась из-за столкновения автобуса с грузовиком

Фото: Pixabay
На Кубе произошло смертельное ДТП, десятки пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/275/b87/5ca275b876aea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/275/b87/5ca275b876aea.jpg Другие страны Авария на Кубе случилась из-за столкновения автобуса с грузовиком

Минимум 17 человек получили ранения на Кубе в результате столкновения автобуса с грузовиком, которое произошло в городе Сьего-де-Авила в центральной части страны. Состояние нескольких пассажиров транспортного средства оценивается как тяжелое. Правоохранители в данный момент выясняют причины аварии.

Напомним, что в январе в результате опрокидывания автобуса в провинции Гуантанамо на востоке острова погибли шестеро и пострадали 30 человек. По официальным данным, на Кубе ежедневно происходит в среднем 31 транспортное происшествие. Большинство аварий связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет.

Ранее в западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио перевернулся грузовик с людьми. Ранения получили сорок человек. ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика, перевозившего в кузове людей, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал на обочину и перевернулся.  

Также в Индонезии потерпел аварию автобус с 37 туристами, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек. Транспортное средство упало в 10-метровый овраг на индонезийском острове Ява. По мнению следствия, трагедия произошла из-за того, что у автобуса отказали тормоза.

Мы писали, что в турецкой провинции Эскишехир произошла крупная авария с автобусом, перевозившим школьников, в которой погибли 11 человек и еще 44 получили ранения. По предварительным данным, причиной аварии могла могло стать животное, которое выбежало на дорогу.


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Тег авария, ДТП, Куба, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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