На Кубе вступила в силу новая конституция

Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны

Фото: AFP

На Кубе вступила в силу новая конституция //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/526/27b/5c752627b39e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/526/27b/5c752627b39e6.jpg 2019-04-11T00:54:15+03:00 Другие страны Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны

Новый основной закон Кубы вступил в силу после его публикации в официальной газете республики. Полный текст обновленной конституции страны размещен на сайте издания.

Ранее в среду Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы провела специальное заседание, посвященное утверждению итогов референдума от 24 февраля о внесении изменений в конституцию. В торжественной церемонии приняли участие председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель и первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро. Заседание прошло в 150-ю годовщину принятия первой конституции Гуаймаро, получившей название в честь города, в котором собрался первый парламент тогда еще добивавшегося независимости от Испании острова.

Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны на прошедшем 24 февраля всенародном волеизъявлении, что составляет 73,3% от всех граждан страны, обладающих правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии Кубы, явка на референдуме составила 84,4%.

В числе ключевых изменений — частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции остались неизменными.

Напомним, что рассматривать либерализацию государственного курса, предусмотренного новой конституцией, депутаты Национальной ассамблеи народной власти начали еще прошлым летом.

Мы также писали, что в апреле прошлого года на Кубе избрали нового главу государства - Мигеля Диас-Канеля, который стал первым политиком не из семьи Кастро, возглавившим государство.

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