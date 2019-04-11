Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На Кубе вступила в силу новая конституция

Сегодня, 00:54

Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны

Фото: AFP
На Кубе вступила в силу новая конституция //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/526/27b/5c752627b39e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/526/27b/5c752627b39e6.jpg Другие страны Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны

Новый основной закон Кубы вступил в силу после его публикации в официальной газете республики. Полный текст обновленной конституции страны размещен на сайте издания.

Ранее в среду Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы провела специальное заседание, посвященное утверждению итогов референдума от 24 февраля о внесении изменений в конституцию. В торжественной церемонии приняли участие председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель и первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро. Заседание прошло в 150-ю годовщину принятия первой конституции Гуаймаро, получившей название в честь города, в котором собрался первый парламент тогда еще добивавшегося независимости от Испании острова.

Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны на прошедшем 24 февраля всенародном волеизъявлении, что составляет 73,3% от всех граждан страны, обладающих правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии Кубы, явка на референдуме составила 84,4%.

В числе ключевых изменений — частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции остались неизменными.

Напомним, что рассматривать либерализацию государственного курса, предусмотренного новой конституцией, депутаты Национальной ассамблеи народной власти начали еще прошлым летом.

Мы также писали, что в апреле прошлого года на Кубе избрали нового главу государства - Мигеля Диас-Канеля, который стал первым политиком не из семьи Кастро, возглавившим государство.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Куба, Конституция, коммунизм

Вы сейчас просматриваете новость " На Кубе вступила в силу новая конституция". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономическое пиратство: МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы

6 апреля, 05:34

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис

Помпео обвинил Кремль в игнорировании воли венесуэльского народа

12 марта, 04:48

По словам Помпео, РФ и Куба продолжают играть центральную роль в подрыве демократических идеалов венесуэльского народа

Куба отказалась от коммунизма: Остров Свободы принял новую Конституцию

26 февраля, 13:48

В главном законе страны оговаривается право на частную собственность, иностранные инвестиции и двойное гражданство

Торнадо бушевал на Кубе: число жертв стихии возросло до семи

17 февраля, 07:34

Из-за стихии пострадали около 200 человек

Обильное питье: печальные последствия

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить

«Беременна от Богомолова»: в Сети обсуждают живот Собчак

30 млн просмотров сорвало видео танцующей гимнастки

10 привычных вещей, у которых есть срок годности, а мы не знали

MARUV выпустила второй выпуск Shlakoblochina

Крупнейший авиадвигатель в мире проходит заключительные испытания

8 звездных пар, которые решились на отношения с бывшими

Хацкевич: Гармаш мог и героем матча стать
Загрузка...

Владимир Зеленский: "Жертвовать людьми мы никогда не будем"

Вчера, 07:19

Кандидат хочет референдума по НАТО и переговоров с Россией

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

9 апреля, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

У нее нереальная фигура и бомбический Инстаграм

Как стирать пуховик в стиральной машине

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном