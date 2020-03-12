На Кубе зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

Минимум три человека, заразившиеся новым коронавирусом, находятся на территории Кубы. Об этом сообщило государственное телевидение карибской страны.

По данным властей, инфицированы граждане Италии, прибывшие в Гавану, а затем направившиеся в город Тринидад в центральной части страны, который является одним из наиболее популярных туристических мест среди иностранцев. Заразившиеся изолированы, их состояние стабильное.

Ранее в Турции обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Заразившийся недавно вернулся из Европы.

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Также недавно первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Польше. Заболевший приехал из Германии и сейчас госпитализирован в городе Зелена-Гура. Власти Польши заверяют, что приняли все меры для противодействия распространению заболевания: подготовлены несколько десятков инфекционных отделений, лаборатории, приобретены десятки тысяч тестов на коронавирус.

Ранее в Колумбии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Министерство здравоохранения подтвердило информацию.

В Чили медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом заявил президент Чили Себастьян Пиньера. Речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур. "Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", — отметил глава государства.

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