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На Кубе зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

12 марта, 04:20

Елена Кузьмич

Заразившиеся изолированы, их состояние стабильное.

Минимум три человека, заразившиеся новым коронавирусом, находятся на территории Кубы. Об этом сообщило государственное телевидение карибской страны.

По данным властей, инфицированы граждане Италии, прибывшие в Гавану, а затем направившиеся в город Тринидад в центральной части страны, который является одним из наиболее популярных туристических мест среди иностранцев. Заразившиеся изолированы, их состояние стабильное.

Ранее в Турции обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Заразившийся недавно вернулся из Европы.

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Также недавно первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Польше. Заболевший приехал из Германии и сейчас госпитализирован в городе Зелена-Гура. Власти Польши заверяют, что приняли все меры для противодействия распространению заболевания: подготовлены несколько десятков инфекционных отделений, лаборатории, приобретены десятки тысяч тестов на коронавирус.

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Ранее в Колумбии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Министерство здравоохранения подтвердило информацию.

В Чили медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом заявил президент Чили Себастьян Пиньера. Речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур. "Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", — отметил глава государства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия Куба коронавирус

Источник: ТАСС

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