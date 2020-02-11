На курорте в Грузии погиб украинец: подробности трагедии

Украинца, который пропал после схождения лавины на западе Грузии 10 февраля, нашли мертвым.
Об этом сообщает УНН.
Ранее эта информация появилась в грузинских СМИ, а сейчас печальные вести подтвердил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
По его словам, об этом заявили друзья погибшего, которые вызвались участвовать в поисково-спасательной операции.
Как мы уже сообщали, 10 февраля украинец попал под снежную лавину в районе горнолыжного курорта Местия. Инцидент произошел, когда он спускался с горы Тетнулди в крае Самегрело и Верхняя Сванетия.
Изначально спасатели помогли выбраться из-под снежных завалов туристу из Чехии. Он и сообщил, что с ним был приятель из Украины, которого он не может найти.
Напомним, что месяц назад в Грузии погиб другой турист – россиянин, на которого сошла лавина на горнолыжном курорте Гудаури в Казбегском муниципалитете.
А в 2018 году в Гудаури произошел другой инцидент – из-за перебоев с электричеством на канатной дороге произошел сбой, она разогналась и стала выбрасывать лыжников в разные стороны. В результате пострадали 11 человек, включая двух туристов из Украины, а также граждан России и Швеции.
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