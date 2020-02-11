Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

На курорте в Грузии погиб украинец: подробности трагедии

11 февраля, 18:53

Поиски пропавшего после схождения лавины завершились трагической находкой

/ Фото: Flickr

Украинца, который пропал после схождения лавины на западе Грузии 10 февраля, нашли мертвым.

Об этом сообщает УНН.

Ранее эта информация появилась в грузинских СМИ, а сейчас печальные вести подтвердил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Реклама

По его словам, об этом заявили друзья погибшего, которые вызвались участвовать в поисково-спасательной операции.

Как мы уже сообщали, 10 февраля украинец попал под снежную лавину в районе горнолыжного курорта Местия. Инцидент произошел, когда он спускался с горы Тетнулди в крае Самегрело и Верхняя Сванетия.

В тренде
Отношения Вашингтона и Москвы достигли низшей точки со времен холодной войны – посол США
Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

Изначально спасатели помогли выбраться из-под снежных завалов туристу из Чехии. Он и сообщил, что с ним был приятель из Украины, которого он не может найти.

Напомним, что месяц назад в Грузии погиб другой турист – россиянин, на которого сошла лавина на горнолыжном курорте Гудаури в Казбегском муниципалитете.

А в 2018 году в Гудаури произошел другой инцидент – из-за перебоев с электричеством на канатной дороге произошел сбой, она разогналась и стала выбрасывать лыжников в разные стороны. В результате пострадали 11 человек, включая двух туристов из Украины, а также граждан России и Швеции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Грузия лавина украинцы за границей

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта зараженийДругие страны
Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото
Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фотоFun
Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе
Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусеTravel
В Сирии казнили четырех российских спецназовцев: фото
В Сирии казнили четырех российских спецназовцев: фотоДругие страны
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о КрымеПолитика
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фотоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...