Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

На курорте в Грузии сошла лавина: погиб турист

6 января, 12:41

Тело российского экстремала обнаружили под снежными завалами в Гудаури

/ Фото: Pixabay

В грузинской части Кавказских гор сошла лавина, в результате чего погиб иностранный экстремал.

Инцидент случился на горнолыжном курорте Гудаури в Казбегском муниципалитете 5 января, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

После сошедшей лавины правоохранителям сообщили о пропаже российского туриста.

Реклама

В результате поисково-спасательных работ тело россиянина обнаружили под снежными завалами.

"Турист найден мертвым. К поисковым работам были подключены спасательные службы компании по развитию горнолыжных курортов минэкономики", – заявили правоохранители.

Полиция начала уголовное расследование по статье о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, в 2018 году в Гудаури произошел другой инцидент- из-за перебоев с электричеством на канатной дороге произошел сбой, она разогналась и стала выбрасывать лыжников в разные стороны. В результате пострадали 11 человек, включая двух туристов из Украины, а также граждан России и Швеции.

Кроме того, два года назад в Грузии двое украинских туристов отстали от группы и при спуске с вершины Тетнульд сорвались с тропы и скатились ниже по склону. В результате один из них погиб.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Грузия россияне туристы лавина горнолыжные курорты Гудаури

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видео
Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видеоДругие страны
Лесные пожары в Австралии: впечатляющие фото со спутника
Лесные пожары в Австралии: впечатляющие фото со спутникаДругие страны
Беларусь угрожает России отказом от нефти: Лукашенко раздал приказы после разговора с Путиным
Беларусь угрожает России отказом от нефти: Лукашенко раздал приказы после разговора с ПутинымДругие страны
Аномальная погода бьет рекорды: в Норвегии в январе 19 градусов тепла
Аномальная погода бьет рекорды: в Норвегии в январе 19 градусов теплаДругие страны
Google запускает полезную функцию
Google запускает полезную функциюДругие страны
Израиль договорился о строительстве
Израиль договорился о строительстве "исторического" газопровода в ЕвропуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...