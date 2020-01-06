На курорте в Грузии сошла лавина: погиб турист

/ Фото: Pixabay

В грузинской части Кавказских гор сошла лавина, в результате чего погиб иностранный экстремал.

Инцидент случился на горнолыжном курорте Гудаури в Казбегском муниципалитете 5 января, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

После сошедшей лавины правоохранителям сообщили о пропаже российского туриста.

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В результате поисково-спасательных работ тело россиянина обнаружили под снежными завалами.

"Турист найден мертвым. К поисковым работам были подключены спасательные службы компании по развитию горнолыжных курортов минэкономики", – заявили правоохранители.

Полиция начала уголовное расследование по статье о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, в 2018 году в Гудаури произошел другой инцидент- из-за перебоев с электричеством на канатной дороге произошел сбой, она разогналась и стала выбрасывать лыжников в разные стороны. В результате пострадали 11 человек, включая двух туристов из Украины, а также граждан России и Швеции.

Кроме того, два года назад в Грузии двое украинских туристов отстали от группы и при спуске с вершины Тетнульд сорвались с тропы и скатились ниже по склону. В результате один из них погиб.

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