На курорте в Турции избили топ-модель из Украины: видео драки

Камеры на пляже Момо в Чешме сняли конфликт с участием украинки Дарьи Кирилюк

Министерство внутренних дел Украины требует от Турции оперативно и объективно расследовать конфликт, в результате которого в турецком городе Чешме избили украинскую модель Дарью Кирилюк.

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Об этом после встречи с заместителем посла Турции в Украине Букет Кабакджы сообщил 4 августа на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

Он утверждает, что передал дипломату обращение по поводу украинки, которая была "зверски избита в турецком городе вместе с еще тремя женщинами".

"Рассчитываем на объективное, прозрачное и быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности!" – добавил Геращенко.

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В свою очередь, Бурак Бешер, который владеет пляжем Момо, где и побили женщин, и который ранее обвинил Кирилюк во лжи и пригрозил ей судом, продолжает настаивать на непричастности своих подчиненных к конфликту.

"Инцидент произошел за пределами нашего бизнеса между двумя разными гостями. Это не имеет никакого отношения ни к нашим сотрудникам, ни к нам", – заявил он изданию Haberler.

Бешерер утверждает, что его слова могут подтвердить свидетели.

Тем временем, турецкое телевидение опубликовало видео самого конфликта, снятое камерами на пляже:

Напомним, по словам Дарьи Кирилюк, ее, трех других женщин, а также ее парня 2 августа избила именно служба безопасности пляжа. О причинах случившегося Кирилюк не сообщила.

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Напомним, на прошлой неделе пассажир поезда Мариуполь – Киев жестоко избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, которая ехала со своим ребенком в купе.

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