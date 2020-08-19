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На курорте в Турции трагически погиб турист из Украины: его пытался спасти россиянин

19 августа, 18:35

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Медики ничем не смогли помочь 35-летнему Раджу Алиеву

Не прошло и месяца после избиения украинской модели в Турции, как на одном из курортов этой страны случился новый инцидент с украинскими туристами, на этот раз – с трагическими последствиями.

Как сообщает Sabah, 18 августа в городе Аланья утонул 35-летний гражданин Украины Радж (по другой версии Радз) Алиев.

По данным журналистов, отдыхая на одном из пляжей, мужчина решил отплыть от берега вместе с женой-украинкой Алиной. В какой-то момент Радж начал тонуть.

К нему на помощь бросился 31-летний россиянин Марсель Гильмутдинов. Он помог украинцу добраться до берега, где для них обоих вызвали "скорую помощь". Медики госпитализировали мужчин (россиянину тоже нужна была помощь – он наглотался воды), однако Алиева спасти не удалось.

Его тело доставили в Институт судебной медицины Антальи для вскрытия.

Радж Алиев. Фото: iha.com.tr

Напомним, в прошлом году на другом турецком курорте, в Антальи, убили 42-летнюю украинку Юлию Билегуб. Прошлой осенью ее тело обнаружили в одном из городских парков. В случившемся подозревают местного жителя, мужчина арестован.

А два месяца назад 32-летняя гражданка Украины Ольга Фролова при неизвестных обстоятельствах погибла в другой курортной стране – в Таиланде.

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