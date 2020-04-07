На Лукашенко подали заявление из-за коронавируса: что происходит в Беларуси

СМИ и местные жители утверждают, что официальная статистика смертности не учитывает всех погибших

В Беларуси требуют открыть судебное производство против самого Александра Лукашенко. Заявление в милицию подал сын женщины, которая умерла от коронавируса. Александр Матвеев утверждает, что его мать не учли в статистике и хочет, чтобы президент ответил за это лично. Почему? И что происходит на улицах Минска прямо сейчас?

Сейчас в Беларуси 700 инфицированных и 13 погибших от COVID-19. Но статистика может быть необъективной, утверждают местные СМИ. Так издание "Белсат" рассказывает историю шестидесятивосьмилетней женщины, которая умерла от коронавируса. И ее не учли в списках жертв болезни. Диагноз Лидии Матвеевой меняли трижды. Все время она находилась в палате с другими пациентами. Коронаврус окончательно подтвердили только в морге. Сейчас ее сын написал в милицию заявление. Хочет, чтобы президент Беларуси наконец ввел в стране карантин.

"Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей", – из статьи издания "Белсат".

За карантин и житель Минска Сергей Штода. Эксклюзивно для новостей "Сегодня" снимает ситуацию в центре белорусской столицы. И говорит:

"Чрезвычайное положение не вводится, карантин не вводится. Люди как ходили на хоккей и футбол, так и ходят. В то время как весь мир борется с последствиями пандемии, наш президент играет в хоккей говорит, что будет хорошо".

Но Александр Лукашенко уверен, что медицинская система работает как положено. А более жесткие меры приведут к панике:

"От психоза люди начинают беситься, каждый день на них это все обрушивается. И ты переживаешь, как что-то не подхватить. Я вот уверен, что суицидов прибавилось в мире, вот чего надо боятся. Я не говорю уже об экономике".

А вот Ошмяны, город в Гродненской области. Прихожане тамошнего католического храма в эти выходные не соблюдали дистанцию и целовали святыни. Священник Ян Пузин удивляется, что прихожан все же меньше:

"Я удивлен немного, что люди так серьезно этот карантин восприняли".

Сейчас все ограничения в Беларуси – двухнедельный карантин для тех, кто приезжает из-за рубежа. Ну, и пожилым не советуют разгуливать по улицам. Дети в школах, а дистанционное обучение в университетах вводится по желанию ректората.

При этом ранее сообщалось, что из-за коронавируса из Беларуси запретили вывозить гречку и чеснок. Экспорт запрещают вне зависимости от страны происхождения продуктов.

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