Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

На Лукашенко подали заявление из-за коронавируса: что происходит в Беларуси

7 апреля, 12:58

Екатерина Степаненко

СМИ и местные жители утверждают, что официальная статистика смертности не учитывает всех погибших

В Беларуси требуют открыть судебное производство против самого Александра Лукашенко. Заявление в милицию подал сын женщины, которая умерла от коронавируса. Александр Матвеев утверждает, что его мать не учли в статистике и хочет, чтобы президент ответил за это лично. Почему? И что происходит на улицах Минска прямо сейчас?

Сейчас в Беларуси 700 инфицированных и 13 погибших от COVID-19. Но статистика может быть необъективной, утверждают местные СМИ. Так издание "Белсат" рассказывает историю шестидесятивосьмилетней женщины, которая умерла от коронавируса. И ее не учли в списках жертв болезни. Диагноз Лидии Матвеевой меняли трижды. Все время она находилась в палате с другими пациентами. Коронаврус окончательно подтвердили только в морге. Сейчас ее сын написал в милицию заявление. Хочет, чтобы президент Беларуси наконец ввел в стране карантин.

"Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей", – из статьи издания "Белсат".

За карантин и житель Минска Сергей Штода. Эксклюзивно для новостей "Сегодня" снимает ситуацию в центре белорусской столицы. И говорит:

"Чрезвычайное положение не вводится, карантин не вводится. Люди как ходили на хоккей и футбол, так и ходят. В то время как весь мир борется с последствиями пандемии, наш президент играет в хоккей говорит, что будет хорошо".

Но Александр Лукашенко уверен, что медицинская система работает как положено. А более жесткие меры приведут к панике:

В тренде
104-летняя итальянка победила коронавирус: подробности и фото

"От психоза люди начинают беситься, каждый день на них это все обрушивается. И ты переживаешь, как что-то не подхватить. Я вот уверен, что суицидов прибавилось в мире, вот чего надо боятся. Я не говорю уже об экономике".

А вот Ошмяны, город в Гродненской области. Прихожане тамошнего католического храма в эти выходные не соблюдали дистанцию и целовали святыни. Священник Ян Пузин удивляется, что прихожан все же меньше:

"Я удивлен немного, что люди так серьезно этот карантин восприняли".

Сейчас все ограничения в Беларуси – двухнедельный карантин для тех, кто приезжает из-за рубежа. Ну, и пожилым не советуют разгуливать по улицам. Дети в школах, а дистанционное обучение в университетах вводится по желанию ректората.

При этом ранее сообщалось, что из-за коронавируса из Беларуси запретили вывозить гречку и чеснок. Экспорт запрещают вне зависимости от страны происхождения продуктов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь карантин коронавирус Александр Лукашенко COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 7 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 7 апреляЕвросоюз
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 7 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 7 апреля и все подробностиДругие страны
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем миреДругие страны
Ляшко извинился за
Ляшко извинился за "1600 новых случаев коронавируса в Китае": сколько их на самом делеУкраина
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗ
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...