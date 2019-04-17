На Мадейре разбился автобус с туристами: десятки погибших

На горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание

Не менее 28 человек погибли в результате аварии туристического автобуса, произошедшей в среду на португальском острове Мадейра.

По имеющейся информации, на горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание, находящееся возле трассы.

На место происшествия прибыло несколько пожарных бригад и более десяти машин скорой помощи.

О точном количестве пострадавших в результате инцидента информации не поступало.

Напомним, в конце прошлого года 11 человек погибли и 19 получили ранения после падения пассажирского автобуса в ущелье в индийском штате Джамму и Кашмир. Как выяснилось, водитель не справился с управлением на повороте, после чего автобус рухнул в 100-метровое ущелье.

Кроме того, в январе в Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус. Жертвами аварии стали шесть человек, еще около 50 пострадали

Мы также писали, что в России перевернулся автобус, перевозивший шахтеров. Жертвами ДТП стали и шесть человек, 16 – получили травмы.

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