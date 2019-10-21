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На Мальте прошел фестиваль по запуску воздушных змеев: видео

21 октября, 20:36

Профессиональные команды со всего мира соревновались между собой

Яркая феерия в небе. Над мальтийским островом Гоцо ввысь поднялись десятки воздушных змеев. Летело все – драконы, ящерицы, тропические рыбы, сороконожки и даже Санта Клаусы. Разноцветных красавцев запускали профессиональные команды со всего мира. За три дня праздника они показали почти две тысячи змеев. Ими украсили и улицы древнего села Арб. А также провели мастер-классы и конкурс на лучшего змея ручной работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Берлине стартовал грандиозный Фестиваль света. Многие световые инсталляции посвятили теме падения Берлинской стены и объединению Германии, которое отмечают в эти дни. В целом темами фестиваля стали терпимость, свобода и демократия.

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А еще мы писали о том, что в США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров. Не все полеты прошли удачно. Один из аэростатов после посадки загорелся – пилота и пассажира пришлось госпитализировать. Во время следующего неудачного приземления травмировался пассажир другого воздушного шара.

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Мальта воздушный змей фестивали

Источник: Сегодня

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