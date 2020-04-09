На Мальте зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом на Мальте был отмечен 7 марта

Первый случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом нового типа, зарегистрирован на Мальте. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заместителя премьер-министра и министра здравоохранения Криса Ферне.

По данным агентства, речь идет о 92-летней женщине, которая страдала от болезней сердца и почек, а также диабета.

Первый случай заражения коронавирусом на Мальте был отмечен 7 марта. В настоящее время в стране подтверждены около 300 случаев.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Ранее президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время кризиса вокруг коронавируса COVID-19.

Число людей, которые заразились в мире коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 1,5 млн. Об этом сообщает сайт worldometers, отслеживающий подобную статистику. Согласно его информации, число заразившихся составляет 1 504 665 человек.

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