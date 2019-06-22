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На митинге в Грузии осталось несколько сотен участников акции

22 июня, 03:03

На месте нет представителей оппозиционных партий, акция проходит без каких-либо лидеров

Фото: twitter.com/KhatiashviliS

В Тбилиси перед зданием парламента Грузии, где в пятницу вечером прошел митинг под требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, в субботу ночью продолжают оставаться несколько сот участников акции.

Но на месте нет представителей оппозиционных партий, акция проходит без каких-либо лидеров.

Участники акции не могут объяснить свои дальнейшие действия. Некоторые из них заявляют, что требуют отставки главы МВД, а некоторые освобождения задержанных накануне полицией участников митинга. При этом ряд протестующих призвали провести шествие в сторону дома лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, однако позже отказались от этой идеи из-за отсутствия поддержки большинства.

Часть участников акции предложили устроить сидячую акцию протеста посреди проспекта, однако часть с этим не согласились, заявив, что акция должна проходить стоя.

Часть митингующих заняли лестницы перед зданием парламента, а часть прогуливаются по проспекту.

Полиция наблюдает за происходящим со стороны.

Ранее оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям: отставка главы МВД, освобождение задержанных накануне демонстрантов и начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов. Кроме того, оппозиция призвала население присоединиться к акции протеста у здания парламента.


Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

В том случае, если власти не выполнят требования протестующих, оппозиция обещает вывести людей на площади еще и 21 июня.

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Тег Грузия, акция, протест, акция протеста, Тбилиси

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Интерфакс

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