На МКС сломались все туалеты: как космонавты вышли из ситуации

Уборные вышли из строя как в американском, так и в российском сегменте космической станции

Фото: архив

Космонавты, которые находятся на Международной космической станции, оказались в достаточно пикантной ситуации – у них вышли из строя все туалеты.

Об инциденте сообщил в трансляции командир экипажа МКС, итальянский космонавт Луки Пармитано.

По его словам, туалетом, расположенным в американском сегменте, нельзя пользоваться из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском — из-за сигнализации переполненного бака.

Еще два туалета есть в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но согласно установленным правилам они используются только в случае крайней необходимости.

Реклама

В связи с этим космонавты были вынуждены использовать "памперсы".

Спустя некоторое время космонавты сообщили, что туалеты удалось починить.

В тренде В России оценили шанс ухода Путина из власти в 2024 году

Стоит отметить, что в настоящее время, помимо Пармитано, экипаж МКС состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Кристины Кук, Эндрю Моргана и Джессики Мейр.

О других скандалах, которые происходили на станции в последние годы, вы можете узнать на нашем сайте.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", на Международную космическую станцию доставили специальную духовую печь – там впервые в истории попытаются испечь космическое печенье.

Вкус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама