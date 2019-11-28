На МКС сломались все туалеты: как космонавты вышли из ситуации

Космонавты, которые находятся на Международной космической станции, оказались в достаточно пикантной ситуации – у них вышли из строя все туалеты.
Об инциденте сообщил в трансляции командир экипажа МКС, итальянский космонавт Луки Пармитано.
По его словам, туалетом, расположенным в американском сегменте, нельзя пользоваться из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском — из-за сигнализации переполненного бака.
Еще два туалета есть в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но согласно установленным правилам они используются только в случае крайней необходимости.
В связи с этим космонавты были вынуждены использовать "памперсы".
Спустя некоторое время космонавты сообщили, что туалеты удалось починить.
Стоит отметить, что в настоящее время, помимо Пармитано, экипаж МКС состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Кристины Кук, Эндрю Моргана и Джессики Мейр.
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Как ранее сообщали новости "Сегодня", на Международную космическую станцию доставили специальную духовую печь – там впервые в истории попытаются испечь космическое печенье.
Вкус
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