На необитаемом острове в Тихом океане найдены "Робинзоны Крузо" наших дней

Австралийские военнослужащие спасли моряков, которые три дня выживали на безлюдном острове в Тихом океане.
Как сообщили в Министерство обороны Австралии, совместная с американскими военными спасательная операция была совершена 2 августа.
Главным указателем для участников поисков стала гигантская надпись SOS на берегу острова, которую они без труда заметили с воздуха.
Как оказалось, пропавший экипаж из трех человек хотел пройти между двумя атоллами в Микронезии, но сбился с курса, а в их лодке закончилось топливо. Они были обнаружено примерно в 190 км от места их отправления.
Сперва, обнаружив потерявшихся моряков, разведывательный вертолет первого авиационного полка Австралии доставил им пищу и воду, подтвердил личность мужчин и убедился в отсутствии у них серьезных травм.
После этого они уведомили патрульную службу Микронезии, которая выслала за моряками патрульный корабль.
Напомним, ранее в этом году параолимпийская чемпионка Анжела Мадсен погибла при попытке пересечь Тихий океан. Она хотела стать первой в мире женщиной с параличом нижней части тела, которой это удалось сделать в одиночку. Ее тело обнаружили в лодке в июне.
А прошлой осенью греческая береговая охрана обнаружила в Эгейском море женщину, которая почти два дня провела на надувной лодке в открытом море.
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