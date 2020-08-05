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На необитаемом острове в Тихом океане найдены "Робинзоны Крузо" наших дней

5 августа, 05:54

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Обнаружить сбившихся с курса моряков помогла огромная надпись SOS на берегу

Австралийские военнослужащие спасли моряков, которые три дня выживали на безлюдном острове в Тихом океане.

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Как сообщили в Министерство обороны Австралии, совместная с американскими военными спасательная операция была совершена 2 августа.

Главным указателем для участников поисков стала гигантская надпись SOS на берегу острова, которую они без труда заметили с воздуха.

Как оказалось, пропавший экипаж из трех человек хотел пройти между двумя атоллами в Микронезии, но сбился с курса, а в их лодке закончилось топливо. Они были обнаружено примерно в 190 км от места их отправления.

Сперва, обнаружив потерявшихся моряков, разведывательный вертолет первого авиационного полка Австралии доставил им пищу и воду, подтвердил личность мужчин и убедился в отсутствии у них серьезных травм.

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После этого они уведомили патрульную службу Микронезии, которая выслала за моряками патрульный корабль.

Напомним, ранее в этом году параолимпийская чемпионка Анжела Мадсен погибла при попытке пересечь Тихий океан. Она хотела стать первой в мире женщиной с параличом нижней части тела, которой это удалось сделать в одиночку. Ее тело обнаружили в лодке в июне.

А прошлой осенью греческая береговая охрана обнаружила в Эгейском море женщину, которая почти два дня провела на надувной лодке в открытом море.

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Австралия остров спасательная операция
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