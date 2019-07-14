Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На очередной протест в Гонконге вышли 30 тысяч людей, фото

14 июля, 16:10

Одна из причин недовольства граждан – "параллельная торговля" китайцев

Участники акций протеста в Гонконге 13 и 14 июля вышли на новые митинги. Об этом сообщило Al Jazeera.

Так, 13 июля преимущественно мирная демонстрация недалеко от границы с Китаем переросла в столкновения с полицией: протестующие бросались в полицейских касками и зонтиками, правоохранители применили резиновые дубинки и слезоточивый газ. Несмотря на это, в воскресенье протесты продолжились.

Внимание митингующих переключилось из законопроекта об экстрадиции, который стал первым поводом для протеста, в более общие проблемы, например, так называемую "параллельную торговлю". Туристы из остальной территории Китая приезжают в город Ша-Тень, что относится к региону Гонконге, закупают большие объемы товаров и затем перепродают в других регионах Китая.

В субботу 13 июля протестующие вышли на марш с баннером, на котором было написано "Обеспечьте соблюдение закона, остановите трансграничных спекулянтов". Немало магазинов в Ша-Тень были закрыты в связи с протестами.

По данным информационного агентства, на протест 13 июля вышло около 30 000 протестующих.

Напомним, премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм второго июля заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции. Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет.

Кроме того, если Китай не будет соблюдать подписанную с Великобританией договоренность по охваченному в последнее время беспорядками Гонконгу, Лондон угрожает Пекину последствиями. 2 июля министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант напомнил КНР о том, что еще в 1984 году Великобритания подписала юридически обязывающее международное соглашение.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег протест, гонконг, демонстрация

Вы сейчас просматриваете новость " На очередной протест в Гонконге вышли 30 тысяч людей, фото". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Гонконге ремонт парламента после погромов может обойтись в миллионную сумму

3 июля, 06:23

В комплексе разбиты стеклянные панели, испорчено электрическое и компьютерное оборудование

Полиция Гонконга освободила здание парламента

1 июля, 23:12

Полицейские смогли войти в здание, не встретив никакого сопротивления

Трамп прокомментировал ситуацию в Гонконге

1 июля, 23:05

К сожалению, некоторые правительства не хотят демократии, – считает Трамп

В Гонконге полиция начала разгон протестующих

1 июля, 20:53

Протестующие начали выходить из здания совета

Известные игроки, отказавшие Шахтеру

Еще два комментатора ушли с «Матч ТВ» на Okko

Болельщики Астаны просят отставки Григорчука

«10 лет встречаюсь с мужчиной, у которого другая семья»

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Анджелина Джоли в сексуальном топе на прогулке с детьми

В Днепре на пляже двое парней сломали руку девушке

Муженко: колонна Гиркина из Славянска на Донецк не выходила

ФК «Днепр» прекратил существование

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 красавиц российского кино

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Сегодня, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

Вчера, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Пенсии жителям Донбасса: В ООН сделали заявление о ПЧ

Штрафы взлетят в 20 раз? Рада усилит наказание для водителей?

У Зеленского готовят кадровые решения по Виталию Кличко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь