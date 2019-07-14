На очередной протест в Гонконге вышли 30 тысяч людей, фото

Одна из причин недовольства граждан – "параллельная торговля" китайцев























Участники акций протеста в Гонконге 13 и 14 июля вышли на новые митинги. Об этом сообщило Al Jazeera.

Так, 13 июля преимущественно мирная демонстрация недалеко от границы с Китаем переросла в столкновения с полицией: протестующие бросались в полицейских касками и зонтиками, правоохранители применили резиновые дубинки и слезоточивый газ. Несмотря на это, в воскресенье протесты продолжились.

Внимание митингующих переключилось из законопроекта об экстрадиции, который стал первым поводом для протеста, в более общие проблемы, например, так называемую "параллельную торговлю". Туристы из остальной территории Китая приезжают в город Ша-Тень, что относится к региону Гонконге, закупают большие объемы товаров и затем перепродают в других регионах Китая.

В субботу 13 июля протестующие вышли на марш с баннером, на котором было написано "Обеспечьте соблюдение закона, остановите трансграничных спекулянтов". Немало магазинов в Ша-Тень были закрыты в связи с протестами.

По данным информационного агентства, на протест 13 июля вышло около 30 000 протестующих.

Напомним, премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм второго июля заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции. Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет.

Кроме того, если Китай не будет соблюдать подписанную с Великобританией договоренность по охваченному в последнее время беспорядками Гонконгу, Лондон угрожает Пекину последствиями. 2 июля министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант напомнил КНР о том, что еще в 1984 году Великобритания подписала юридически обязывающее международное соглашение.

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