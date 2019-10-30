На одном дыхании: фридайверка из Турции установила рекорд Гиннеса

Турецкая фридайверка на одном дыхании проплыла сто метров в пещере Гилиндире. Сахика Еркумен плыла без ласт или других вспомогательных средств. Ей удалось не только побить собственный предыдущий рекорд в 90 в метров, но и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как дайверы из Флориды провели конкурс по подводной резьбе по тыкве. Два десятка дайверов погрузились на морское дно у побережья города Ки-Ларго во Флориде. Художники должны были не только сделать красивый узор, но и удержать под водой плоды, которые обычно не тонут.

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А еще раньше мы писали о том, как запорожский дайвер показал видео подводной "метели" в Днепре. Юрий Батаев из Запорожья показал, как выглядит подводный мир реки Днепр в зимнее время и снял свое погружение на видео. Главными "героями" ролика оказались сомы, которых на речном дне оказалось немало, а также своеобразная "метель" из песка и ракушек.Во время съемки прозрачность речной воды составляла 10 метров, что является очень хорошим показателем, особенно для зимнего времени. При этом Батаев отметил, что с каждым годом рыбы в реке становится меньше.

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