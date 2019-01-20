На окраине Дамаска прогремел взрыв: есть погибшие и пострадавшие

Сразу после взрыва неизвестные открыли стрельбу

Фото: Pixabay

На окраине Дамаска прогремел взрыв: есть погибшие и пострадавшие //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/163/0fb/5c41630fb0b85.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/163/0fb/5c41630fb0b85.jpg 2019-01-20T10:42:00+02:00 Другие страны Сразу после взрыва неизвестные открыли стрельбу

На окраине сирийской столицы Дамаск произошел взрыв. Местные СМИ сообщают о теракте.

Взрыв произошел рано утром на южном участке кольцевой автодороги, в поблизости от квартала Кфар-Суса, в котором находятся правительственные учреждения. Как сообщает издание Al Jazeera, взрыв произошел у военного разведывательного управления в Дамаске.

"Взрыв произошел недалеко от отделения безопасности на юге города. Есть несколько убитых и раненых, но мы не смогли сразу проверить информацию о потерях", – говорится в заявлении Сирийского центра по правам человека.

Пока неизвестно, чем был вызван взрыв, но после него началась стрельба.

Также ранее в сирийском Дамаске рядом с кладбищем Баб ас-Сагир прогремели сразу два взрыва. Местная полиция сообщила, что были жертвы среди мирных жителей.

Напомним, в результате теракта в Сирии погибли десятки людей в северо-западной провинции Идлиб. В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада. Среди погибших были мирные жители.

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