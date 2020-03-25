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На острове Пасхи впервые обнаружили коронавирус

25 марта, 02:53

Елена Кузьмич

Речь идет о взрослом пациенте, он находится в стабильном состоянии.

На острове Пасхи в Тихом океане зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, сообщает CNN Chile.

Речь идет о взрослом пациенте, он находится в стабильном состоянии. Теперь власти острова разыскивают всех, кто мог контактировать с первым заболевшим.

Остров Пасхи – территория Чили. Он считается самым удаленным населенным островом в мире.

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Также ранее в Украине впервые нашли коронавирус у медицинских работников. Заразились две медсестеры в Ивано-Франковске.

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Как сообщили в областной государственной администрации, двое из пяти больных коронавирусом в городе – сотрудники инфекционной больницы. В ОГА подчеркнули, что состояние медсестер стабильно и ничто не угрожает их жизни. Женщин лечат там, где они работали, они находятся в изолированных боксах.

Также в Польше от коронавируса впервые умер человек. Жертвой инфекции стала женщина, которую из-за осложнений ввели в искусственную кому.

Ранне сообщалось, что в Китае человек впервые умер от "крысиной" инфекции. Также "Сегодня" собрал информацию о хантавирусе, который передается от грызунов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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болезни коронавирус Остров Пасхи

Источник: Интерфакс

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