На острове Ява объявили массовую эвакуацию из-за извержения вулкана

Извержение началось рано утром и сопровождалось сильными выбросами пепла

На острове Ява в Индонезии правительство объявило об эвакуации из-за извержения вулкана Мерапи. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Извержение вулкана произошло утром 11 апреля и сопровождалось выбросом пепла.

"Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Слеман (BNPB) в Джокьякарте приказало эвакуироваться жителям и приезжим на территории в радиусе 5 километров от вулкана", – говорится в сообщении.

Власти пока не сообщала о пострадавших или материальном ущербе, однако, как пишет издание, извержение может задеть жителей двух провинций – Джокьякарта и Центральная Ява.

Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) заявил, что ситуация остается в пределах нормы. Специалисты продолжают наблюдать за извержением.

Напомним, гавайский вулкан Килауэа на Большом острове начал извержение. Он стал выбрасывать потоки лавы и пепел. Незадолго до этого Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков магнитудой до 5,0 в районе вулкана.

Также на острове Суматра на севере Индонезии объявили высший уровень опасности полетов после извержения вулкана Синабунг.