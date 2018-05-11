На острове Ява объявили массовую эвакуацию из-за извержения вулкана

Сегодня, 12:18

Извержение началось рано утром и сопровождалось сильными выбросами пепла

Фото: twitter.com/jaimessincioco
Фото: twitter.com/jaimessincioco

На острове Ява в Индонезии правительство объявило об эвакуации из-за извержения вулкана Мерапи. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Извержение вулкана произошло утром 11 апреля и сопровождалось выбросом пепла.

"Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Слеман (BNPB) в Джокьякарте приказало эвакуироваться жителям и приезжим на территории в радиусе 5 километров от вулкана", – говорится в сообщении.

635525235325

Власти пока не сообщала о пострадавших или материальном ущербе, однако, как пишет издание, извержение может задеть жителей двух провинций – Джокьякарта и Центральная Ява.

Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) заявил, что ситуация остается в пределах нормы. Специалисты продолжают наблюдать за извержением.

Напомним, гавайский вулкан Килауэа на Большом острове начал извержение. Он стал выбрасывать потоки лавы и пепел. Незадолго до этого Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков магнитудой до 5,0 в районе вулкана. 

Также на острове Суматра на севере Индонезии объявили высший уровень опасности полетов после извержения вулкана Синабунг.
Индонезия, эвакуация, вулкан, извержение, ява

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Вулкан не может спать вечно. Фото: pixabay

Американский вулкан Йеллоустоун готовится к извержению

6 Марта, 09:58

В верхней магматической камере объем расплава достиг критического уровня

Другие страны

pixabay.com

Извержение вулкана на Гавайях: две тысячи человек покинули свои дома

6 Мая, 01:50

Потоки лавы сжигают леса и уже подобрались к жилищам
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

На острове Суматра произошло извержение вулкана

10 Ноября 2017, 13:06

Вулкан выбросил столб пепла высотой 2 километра

Техно

Вулкан пугает своей активностью. Фото: pixabay

Ученые боятся извержения Йеллоустоуна

12 Февраля, 16:01

Вулкан Йеллоустоун страшит своим возможным извержением. Ученые уверены, что он вот-вот активизируется  
Загрузка...