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На острове Ява придумали оригинальный способ заставить людей сидеть дома

14 апреля, 19:23

Сергей Пономаренко

Волонтеры переодеваются привидениями и пугают местных жителей

На индонезийском острове Ява придумали оригинальный способ заставить местных жителей соблюдать карантин, введенный в связи со вспышкой коронавируса.

Здешние волонтеры начали переодеваться в привидения. Они выходят вечером на улицу и пугают прохожих, которые нарушают условия самоизоляции. Рассказывают: люди боятся так называемого поконга – призрака в культуре Азии. Большинство увидевших переодетых в привидения волонтеров бросаются наутек и кричат что есть мочи, пока не поймут, что их разыграли.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о масштабном наводнении, которое произошло в Индонезии.

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Накануне Нового года в Джакарте начался ливень, который и привел к сильному наводнению. Дожди и реки, вышедшие из берегов, затопили 182 квартала города, а в 724 его районах отключили электричество. Из-за наводнения в стране начались оползни. Более 173 тысяч человек остались без крова Непогода забрала жизни десятков людей.

Также мы сообщали о том, как в Индонезии автобус упал в реку, в результате чего погибло 27 людей.

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Индонезия карантин ява

Источник: Сегодня

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