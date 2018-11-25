На озере Виктория затонула яхта с принцем Уганды на борту

Всего на ее борту было 120 пассажиров

На озере Виктория затонула яхта с пассажирами, в результате чего погибли 13 человек. Об этом пишет Dailly Mirror.

Сообщается, что судно затонуло в принадлежащей Уганде части озера. На борту яхты находились 120 человек, 70 из них удалось спасти, еще 39 считаются пропавшими без вести. Все они направлялись на остров Укервея на пляжную вечеринку.

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Отмечается, что среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя, а также популярные местные музыканты. Позже стало известно, что принц был спасен.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее на озере Виктория произошло крушение парома MV Nyerere в Танзании между островами Укора и Буголора. Президент Танзании Джон Магуфури приказал сделать все возможное для того, чтобы найти и арестовать всех виновных в перегрузе парома, что и привело к его крушению. На судне, рассчитанном на перевозку 100 человек, в момент крушения находилось более 400.

Как сообщалось, 17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой пассажирский паром.