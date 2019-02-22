Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На Пакистан обрушились мощные ливни: из-за наводнений и оползней погибли десятки людей

Сегодня, 10:03

Для эвакуации пострадавших в безопасные районы используют вертолеты

Фото: Pixabay
На Пакистан обрушились мощные ливни: из-за наводнений и оползней погибли десятки людей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3dc/af4/5c53dcaf43f46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3dc/af4/5c53dcaf43f46.jpg Другие страны Для эвакуации пострадавших в безопасные районы используют вертолеты

В Пакистане сильные ливни вызвали наводнения и оползни. Жертвами непогоды стали по крайней мере 28 человек, сообщают местные СМИ.

В частности, в западной провинции Белуджистан четыре человека утонули во время наводнений, на северо-востоке страны жертвами оползней стали 14 человек, а в восточной провинции Пенджаб наводнения унесли жизни девяти человек.

На данный момент для эвакуации пострадавших в безопасные районы привлекли вертолеты. Также ливни и сильные снегопады заблокировали дороги и вызвали перебои с электроснабжением в горных районах Пакистана.

Напомним, не так давно в индонезийской провинции Южный Сулавеси наводнение, вызванное сильными ливнями на острове, унесло жизни 59 людей

Кроме того, недавно в Мексике из-за масштабных наводнений, вызванных тропическим штормом, пострадали около 170 тысяч человек. Чрезвычайное положение было объявлено сразу в 11 муниципалитетах мексиканского штата Сонора: ливни затопили ряд населенных пунктов.

Также в последнее время от наводнений страдали различные страны Азии и Африки. По меньшей мере сто человек погибли в результате наводнений в Нигерии в середине сентября.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Пакистан, наводнение, оползни, погибшие, ливни

Вы сейчас просматриваете новость " На Пакистан обрушились мощные ливни: из-за наводнений и оползней погибли десятки людей". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Чили обрушились мощные ливни: стихия унесла жизни шести человек

9 февраля, 07:38

Непогода разрушила около сотни домов в провинции Эль-Лоа

Бразилия страдает от продолжительных ливней: уже есть жертвы

7 февраля, 17:03

Местные власти предполагают, что могут начаться наводнения и оползни

Оползни, наводнения, снежные бури: как погода испытывала людей на этой неделе

5 февраля, 21:09

На минувшей неделе природа не давала жителям планеты спуску, то и дело испытывая их различными бедствиями

В Австралии из-за наводнения эвакуировали несколько тысяч человек

4 февраля, 01:46

Если дожди не прекратятся, то под водой окажутся еще более 20 тысяч домов

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Оккупанты отчитались о грядущей катастрофе с мостом в Крым

Полное досье на Зеленского: от семьи до бизнеса "Квартала 95"

В Николаеве девочки-подростки поиздевались над водителями (видео)

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"

Как украинцам оплачивать электроэнергию по-новому: советы
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Вчера, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Последние дни растаможки "евроблях": ажиотаж на таможне и брокеры-мошенники

Вчера, 06:54

"Сегодня" выяснила, что творится на таможнях перед концом льгот

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Соцсети кандидатов в президенты: Илья Кива выкладывает тренировки, а Олег Ляшко кормит домашних питомцев

20 февраля, 07:19

В Facebook и Twitter абсолютным лидером стал действующий президент, в YouTube участники гонки делятся романтическими рецептами

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Брат Ани Лорак раскрыл подробности ее развода