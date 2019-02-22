На Пакистан обрушились мощные ливни: из-за наводнений и оползней погибли десятки людей
Для эвакуации пострадавших в безопасные районы используют вертолеты
В Пакистане сильные ливни вызвали наводнения и оползни. Жертвами непогоды стали по крайней мере 28 человек, сообщают местные СМИ.
В частности, в западной провинции Белуджистан четыре человека утонули во время наводнений, на северо-востоке страны жертвами оползней стали 14 человек, а в восточной провинции Пенджаб наводнения унесли жизни девяти человек.
На данный момент для эвакуации пострадавших в безопасные районы привлекли вертолеты. Также ливни и сильные снегопады заблокировали дороги и вызвали перебои с электроснабжением в горных районах Пакистана.
Напомним, не так давно в индонезийской провинции Южный Сулавеси наводнение, вызванное сильными ливнями на острове, унесло жизни 59 людей.
Кроме того, недавно в Мексике из-за масштабных наводнений, вызванных тропическим штормом, пострадали около 170 тысяч человек. Чрезвычайное положение было объявлено сразу в 11 муниципалитетах мексиканского штата Сонора: ливни затопили ряд населенных пунктов.
Также в последнее время от наводнений страдали различные страны Азии и Африки. По меньшей мере сто человек погибли в результате наводнений в Нигерии в середине сентября.
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